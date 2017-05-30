Путин назвал фундаментальным взаимодействие с Индией в сфере мирного атома

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Москва, 30 мая. Россия продолжит делиться с Индией опытом в области атомной энергетики, поскольку взаимодействие сторон в данной отрасли является одной из главных составляющих двусторонних отношений, считает президент РФ Владимир Путин.

Одной из фундаментальных составляющих отношений между Россией и Индией является обмен передовым опытом в области мирного атома. «Намерены и в будущем делиться с Индией передовым опытом в этой важной отрасли, способствовать обеспечению ее энергобезопасности», — говорится в статье российского лидера Владимира Путина для The Times of India, которая вышла к 70-летию с момента установления дипотношений между двумя странами.

Глава государства напомнил о вводе в 2013 году в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Куданкулам», тремя годами позднее российская сторона передала Индии второй блок. Путин назвал это реальным вкладом в реализацию планов по развитию данной отрасли. Известно, что документ о мирном атоме, подписанный Москвой и Дели, предусматривает сооружение не меньше 12 энергоблоков к 2020 году.