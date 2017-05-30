Глава МИД Германии отказался выяснять отношения с США в Twitter
Берлин, 30 мая. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отказался выяснять непростые отношения Берлина и Вашингтона через Twitter.
Габриэль прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter о торговом дефиците с Германией и недостаточных выплатах Берлина в бюджет НАТО на военные цели.
«Это становится банальностью, — отметил немецкий министр. — Считаю несоизмеримым, чтобы мы сейчас отвечали в… Twitter».
Он также отметил, что в отношениях Германии и США тяжелое положение, но добавил, что «Соединенные Штаты старше и больше», чем американский лидер, а значит, ситуация будет исправлена.
Ранее председатель фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Томас Опперманн увидел признаки того, что Трамп считает Германию политическим оппонентом.