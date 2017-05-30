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Политика
Глава МИД Германии отказался выяснять отношения с США в Twitter

Глава МИД Германии отказался выяснять отношения с США в Twitter

18:13  30 Мая 2017
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Глава МИД Германии отказался выяснять отношения с США в Twitter

Берлин, 30 мая. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отказался выяснять непростые отношения Берлина и Вашингтона через Twitter.

Габриэль прокомментировал сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter о торговом дефиците с Германией и недостаточных выплатах Берлина в бюджет НАТО на военные цели.

«Это становится банальностью, — отметил немецкий министр. — Считаю несоизмеримым, чтобы мы сейчас отвечали в… Twitter».

Он также отметил, что в отношениях Германии и США тяжелое положение, но добавил, что «Соединенные Штаты старше и больше», чем американский лидер, а значит, ситуация будет исправлена.

Глава МИД Германии отказался выяснять отношения с США в Twitter

Ранее председатель фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Томас Опперманн увидел признаки того, что Трамп считает Германию политическим оппонентом. 

#трамп #габриэль
Катерина Тимошенская
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