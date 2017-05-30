Климкин записал Пушкина в украинцы в ответ на «похищение» Анны Ярославны

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Киев, 30 мая. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен считать русского поэта и писателя Александра Пушкина украинцем после того, как президент России Владимир Путин назвал Анну Ярославну «русской княжной».

Слова российского лидера о королеве Франции «русской Анне», сказанные во время визита президента в Париж, вызвали негодование Киева. Представитель администрации главы Украины Петра Порошенко Дмитрий Шимкив попытался заверить «французских друзей», что на самом деле дочь Ярослава Мудрого и жена Генриха I была киевлянкой. А украинский лидер и вовсе заявил о попытке «похитить» Анну Ярославну «в российскую историю».

«Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений», — написал Климкин сегодня в своем Twitter-аккаунте.

Следует отметить, что Анна Киевская во Франции больше известна как Агнесса Русская, а классические историки называли ее «дочерью короля Руссии, ныне Московии».