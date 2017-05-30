ИГИЛ ведет войну с «Талибаном» за наркоденьги в Афганистане

В Избранное

Скопировать

Кабул, 30 мая. В Афганистане обострилась война между террористическими группировками за контроль над наркотрафиком.

«Исламское государство»* (террористическая группировка запрещена в России), терпя поражение в Ираке и Сирии, начало активно перебираться в Афганистан. Потеряв доходы от торговли сирийским газом и нефтью, «Халифат» решил зарабатывать на опиуме и героине, однако здесь игиловцы столкнулись с недовольством членов движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка), сообщают арабские СМИ.

Талибы контролируют порядка 52 процентов территории Афганистана и постепенно одерживают верх над боевиками «Халифата». В Кабуле сообщают о том, что игиловцы начали получать продовольствие, боеприпасы и новейшее вооружение от «неопознанной» авиации. Вертолеты и грузовые самолеты «неизвестного» государства привозят крупные партии военного снаряжения для террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.