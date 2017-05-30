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Экономика
Путин: Индия может принять участие в проектах на арктическом шельфе России

Путин: Индия может принять участие в проектах на арктическом шельфе России

20:00  30 Мая 2017
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Путин: Индия может принять участие в проектах на арктическом шельфе России

Москва, 30 мая. Индия может принять участие в реализации проектов на арктическом шельфе России, такая возможность обсуждается Москвой и Дели. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в статье для газеты The Times of India. 

Уточняется, что речь идет в основном о проектах по поиску и разработке углеводородов.

«Обсуждаются возможности участия индийских фирм в реализации проектов совместного поиска и разработки углеводородов на арктическом шельфе России», — пишет Путин. 

Кроме того, хорошие перспективы российский президент видит и в сфере развития солнечной энергетики, а также модернизации действующих индийских электростанций и строительства новых. 

#путин #россия #индия
Алексей Громов
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