Путин: Индия может принять участие в проектах на арктическом шельфе России

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Москва, 30 мая. Индия может принять участие в реализации проектов на арктическом шельфе России, такая возможность обсуждается Москвой и Дели. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в статье для газеты The Times of India.

Уточняется, что речь идет в основном о проектах по поиску и разработке углеводородов.

«Обсуждаются возможности участия индийских фирм в реализации проектов совместного поиска и разработки углеводородов на арктическом шельфе России», — пишет Путин.

Кроме того, хорошие перспективы российский президент видит и в сфере развития солнечной энергетики, а также модернизации действующих индийских электростанций и строительства новых.