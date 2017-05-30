ДНР: ВСУ готовят провокацию в Авдеевке с участием боевиков «Правого сектора»

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Донецк, 30 мая. Власти Донецкой народной республики ожидают провокаций со стороны украинских силовиков в районе Авдеевки и Красногоровки. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Нашей разведкой получены данные о подготовке командованием 72-й бригады ВСУ совместно с гражданской администрацией Авдеевки провокации с обстрелом жилых районов города в период с 30 мая по 2 июня», — пояснил Басурин

По его данным, провокацию должны осуществить боевики экстремистской организации «Правый сектор»* (деятельность организации запрещена в РФ), которые уже получили боеприпасы, для танков, ствольной и реактивной артиллерии и минометов.

Басурин подчеркнул, что командование ВСУ также планирует повторить свою провокацию против жителей Красногоровки.

* Организация запрещена на территории РФ.