Главные новости 30 мая

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Федеральное агентство новостей новостей предлагает обзор главных новостей вторника, 30 мая.

Знаменитый актер и руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков оказался в числе пострадавших клиентов банка «Клиентский». У Табакова украли почти 700 млн рублей с банковского счета.

Число жертв урагана, бушевавшего накануне в Москве и Московской области, выросло до 16 человек. Число жертв урагана в Москве и Подмосковье выросло до 16 человек.

Американские СМИ сообщают, что Москва и Вашингтон обсуждали возможность использования обходного канала для передачи секретной информации по Сирии. ВКС РФ уничтожили позиции ИГ* (запрещено в РФ) в окрестностях города Акербат. Сирия сегодня: ВКС РФ поймали ИГ в ловушку под Дейр эз-Зором, наступление САА в Хаме.

Сразу несколько профсоюзных организаций Украины выступили с официальным обвинением в адрес президента Петра Порошенко. Активисты назвали его «предателем и фашистом», сосредоточившим усилия на потакании идеалам национализма и ничего не делающим для восстановления страны и решения проблемы безработицы. Больше — не наш президент! Украинские профсоюзы объявили Порошенко войну.

СМИ раскрыли некоторые подробности будущего контракта итальянского специалиста Роберто Манчини с петербургским «Зенитом», а также его планы на трансферном рынке этим летом. Стало известно, кого Манчини хочет пригласить в «Зенит».

Загадочное лицо появилось в объективе манипулятора, расположенного на внешней обшивке станции. Камера МКС зафиксировала в открытом космосе «человека в синей шапочке».

В конце следующего месяца Apple прекратит поддержку ряда своих устройств. Apple прекратит летом поддержку целого ряда популярных моделей.

* Организация запрещена на территории РФ.