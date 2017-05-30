Путин обозначил приоритет сотрудничества России и Индии

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Москва, 30 мая. Увеличение объема товарооборота, наращивание производственной кооперации и поставок высокотехнологичной продукции, улучшение условий для предпринимательской деятельности и инвестиций — приоритетные задачи в рамках сотрудничества России и Индии. Об этом говорится в статье Путина «Россия и Индия: 70 лет вместе» в газете The Times of India, опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, была создана рабочая группа по приоритетным инвестиционным проектам для поощрения взаимного притока капиталов в рамках Межправительственной комиссии по культурному, научно-техническому и торгово-экономическому сотрудничеству.

В статье президента также говорится, что РФ держит курс на долгосрочное участие в программе «Делай в Индии», инициированной премьер-министром страны Нарендрой Моди. Президент добавил, что уже отобрано 19 наиболее перспективных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ в Петербурге обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сотрудничество двух стран и актуальные вопросы, включая борьбу с терроризмом.