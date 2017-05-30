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Политика
Путин: Россия и Индия готовы сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века

Путин: Россия и Индия готовы сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века

17:56  30 Мая 2017  /обновлено: 18:06  30 Мая 2017
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Путин: Россия и Индия готовы сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века

Москва, 30 мая. Россия и Индия готовы противостоять совместно противостоять вызовам и угрозам XXI века. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для газеты The Times of India. 

В статье, с которой можно ознакомиться на сайте Кремля, отмечается, что Россия и Индия являются равноправными партнерами в мировых делах. Путин подчеркивает, что обе страны выступают за создание многополярной демократической системы международных отношений, которая основывалась бы на строгом соблюдении правовых норм и опиралась на центральную роль ООН. 

«Мы готовы и далее сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века, способствовать продвижению объединительной повестки дня, поддержанию глобальной и региональной безопасности», — заявляет в статье российский президент. 

Путин также отметил, что продуктивное взаимодействие между Россией и Индией происходит в рамках БРИКС. 

«В июне этого года Индия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Это значительно расширит возможности ШОС. Россия и Индия также вместе работают в «Группе двадцати» и других форматах», — перечислил президент.

#путин #россия #индия
Алексей Громов
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