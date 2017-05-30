Путин: Россия и Индия готовы сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века

В Избранное

Скопировать

Москва, 30 мая. Россия и Индия готовы противостоять совместно противостоять вызовам и угрозам XXI века. Об этом написал президент России Владимир Путин в статье для газеты The Times of India.

В статье, с которой можно ознакомиться на сайте Кремля, отмечается, что Россия и Индия являются равноправными партнерами в мировых делах. Путин подчеркивает, что обе страны выступают за создание многополярной демократической системы международных отношений, которая основывалась бы на строгом соблюдении правовых норм и опиралась на центральную роль ООН.

«Мы готовы и далее сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века, способствовать продвижению объединительной повестки дня, поддержанию глобальной и региональной безопасности», — заявляет в статье российский президент.

Путин также отметил, что продуктивное взаимодействие между Россией и Индией происходит в рамках БРИКС.