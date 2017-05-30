Косачев назвал дату визита российских сенаторов в Японию

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Москва, 30 мая. Российские сенаторы посетят Японию 7-10 июня для обсуждения на различных уровнях двусторонних экономических проектов, заявил глава Комитета по международным делам Константин Косачев.

Сегодня на заседании консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому сотрудничеству Константин Косачев заявил, что делегация Совфеда прибудет в Японию 7-10 июня для обсуждения взаимных проектов на уровне японских Минэко, Минпромторга и профильных ведомств.

По мнению Косачева, Москва и Токио после «застоя в отношениях» сделали шаг к обсуждению реальных проектов сотрудничества. Сенатор назвал встречу «окном возможностей», по итогам которой можно будет дать оценку эффективности взаимодействия парламентов двух стран.