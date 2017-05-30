Сирия: ВВС США разбрасывают листовки с требованием не приближаться к Ат-Танфу

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Ат-Танф, 30 мая. Коалиция США опасается приближения правительственных войск к пограничному переходу Ат-Танф.

Командование правительственных войск Сирии увеличило численность группировки в южной провинции Эс-Сувейда. Подразделения пополнились танками и «тачанками» с крупнокалиберными пулеметами. Колонну ВС САР сопровождают самолеты и вертолеты.

Сирийские военные движутся к пограничному переходу Ат-Танф для того чтобы полностью обезопасить границу с Ираком. Обороняют данный район только отряды проамериканской «Свободной сирийской армии», спецназ США и Британии отступил в Иорданию. ВВС США разбрасывают вдоль маршрута движения сирийских военных листовки с требованием не приближаться к погранпереходу ближе, чем на 55 километров, сообщает агентство «Аль-Масдар».