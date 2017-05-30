В Пентагоне навострили уши: зачем самолеты США следят за российским флотом у берегов Сирии

В Избранное

Скопировать

Американские военные летчики совершили разведывательные полеты в районе учений, которые проводит ВМФ РФ у берегов Сирии в Средиземном море. Как отмечают эксперты, такое наблюдение является традиционной практикой у разведки и позволяет получать более точные данные, нежели со спутников, находящихся на околоземной орбите.

Как сообщает Mil Radar, U.S. Navy Boeing P-8A Poseidon ведет слежение за действиями российских военных кораблей. Также отмечается, что пилоты Пентагона собирают разведданные в районе военных баз РФ в Сирии.

В принципе, Запад не прекращает следить за действиями российских военных. Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт Антон Лавров, благодаря этому, в данном случае американцы имеют точные данные о расположении группировки кораблей.

«Ведение разведки в районах выполнения учений — совершенно обычная практика. Такое наблюдение с самолетов и кораблей ведется и тогда, когда у берегов России выполняются учения в международных водах. А эти учения у берегов Сирии, это достаточно новое явление, и, естественно, оно привлекло повышенное внимание со стороны НАТО и стран региона», — сообщил эксперт.

По словам Лаврова, американцы будут наблюдать, какие типы вооружения использованы, каковы их характеристики. Возникает логичный вопрос: неужели Пентагону не хватает данных со спутников-шпионов?

«Естественно, то, что можно получить аппаратурой непосредственно с самолета — гораздо более полная информация, чем со спутников», — подчеркнул Антон Лавров.

С другой стороны, может ли такой самолет-разведчик представлять опасность в качестве своего рода флагмана атакующего авиаотряда, который может выдвинуться при необходимости в военно-морской базы США? Как считает военный эксперт, это маловероятно.

«Но, по крайней мере, он всегда показывает точное расположение группировки кораблей, что, конечно, может быть использовано в случае нанесения по ним удара», — обратил внимание эксперт.

Как сообщил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт и главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, наблюдение за кораблями ВМФ РФ в восточном Средиземноморье ведется постоянно.

«Это можно было видеть в период учебных стрельб ракетных кораблей для обстрела боевиков в районе Алеппо», — отметил военный эксперт.

Эти учения, по словам Рожина, находятся под наблюдением средств технической разведки стран НАТО, которые проводят мониторинг военной и логистической активности российских военнослужащих, чтобы как минимум просто быть информированными в том, что Россия делает в Сирии.

«Соответственно, по этой активности они могут еще и предполагать, какие операции предпримете Россия в ближайшей — краткосрочной, сверхсрочной перспективе. И, соответственно, накапливание кораблей, усиление потока грузов в Тартус может расцениваться как подготовка к какой-то операции», — подчеркнул Борис Рожин.

Можно сделать вывод, что действия американцев, наблюдающих за российскими учениями, это рутинная разведывательная работа.

«Да, конечно. Наша разведка аналогично мониторит то, что делает американская авиация и американские корабли на море. Это симметричные действия», — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что большой десантный корабль Черноморского флота ВМФ России «Цезарь Куников» был направлен в сирийский порт Тартус.