Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Роскомнадзор объявил о вечной блокировке еще пяти «пиратских» сайтов

Роскомнадзор объявил о вечной блокировке еще пяти «пиратских» сайтов

18:04  30 Мая 2017
329

Роскомнадзор объявил о вечной блокировке еще пяти «пиратских» сайтов

Москва, 30 мая. Пять «пиратских» интернет-ресурсов были заблокированы Роскомнадзором. Так, на сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором говорится, что решения приняты на основании заявления правообладателя ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус».

Согласно приведенным данным, данные информационные ресурсы распространяли мультимедийный контент с нарушением авторских прав. По данным ведомства, посещаемость этих сайтов составляет от 22 тыс. до 20 млн российских интернет-пользователей в месяц. При этом Роскомнадзор не стал приводить названия заблокированных ресурсов.

Напомним, несколько дней назад глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал главное условие для возможной блокировки мессенджера Telegram в России.

 

#роскомнадзор
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть