Роскомнадзор объявил о вечной блокировке еще пяти «пиратских» сайтов

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Москва, 30 мая. Пять «пиратских» интернет-ресурсов были заблокированы Роскомнадзором. Так, на сайте ведомства опубликовано сообщение, в котором говорится, что решения приняты на основании заявления правообладателя ООО «Централ Партнершип Сейлз Хаус».

Согласно приведенным данным, данные информационные ресурсы распространяли мультимедийный контент с нарушением авторских прав. По данным ведомства, посещаемость этих сайтов составляет от 22 тыс. до 20 млн российских интернет-пользователей в месяц. При этом Роскомнадзор не стал приводить названия заблокированных ресурсов.

Напомним, несколько дней назад глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал главное условие для возможной блокировки мессенджера Telegram в России.