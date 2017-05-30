Андрею Тихонову поручат вернуть «Крылья Советов» в премьер-лигу

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Самара, 30 мая. Андрей Тихонов станет главным тренером самарского ФК «Крылья Советов», по итогам сезона 2016/17 вылетевшего в ФНЛ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Андрей Тихонов возглавит самарские «Крылья Советов», контракт тренера с «Енисеем» завершается 1 июня», — рассказал собеседник агентства «Р-Спорт».

Источник издания напомнил, что специалист, будучи футболистом, играл за самарский клуб с 2000 по 2004 год, а затем работал там тренером. Именно воспоминания о Самаре и стали одной из причин его отказа от продления контракта с «Енисеем», подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, «Крылья Советов» впервые в истории напрямую вылетели из РФПЛ, после чего в СМИ появились сообщения о грядущей отставке белорусского наставника Вадима Скрипченко. Среди кандидатов на пост главного тренера команды фигурировали помимо Тихонова экс-наставник «Терека» Рашид Рахимов, возглавлявший «Оренбург» Роберт Евдокимов и ​бывший тренер «Кубани» Сергей Ташуев.