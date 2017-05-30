Мифы военной техники: как СМИ увидели в Сирии «работу» российской «Красухи-4»

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В отечественных СМИ периодически появляется информация об использовании в Сирии новейшей системы радиоэлектронной борьбы отечественного производства «Красуха-4». Приводятся даже слова «американских генералов», якобы «жалующихся» на то, что их средства связи и наблюдения теряли работоспособность в районе Латакии. Однако нет никаких оснований доверять подобной информации.

Безусловно, российское вооружение широко представлено в Сирии — и вооружение, при этом, самое передовое. Главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что новейшие достижения ВПК в Сирии относятся, прежде всего, к авиационной технике: фронтовой бомбардировщик СУ-34, разведывательно-ударный вертолёт нового поколения Ка-52, ударный вертолет Ми-28, истребители Су-35 и Су-34.

«Достаточно активно в Сирии эксплуатируются и системы ПВО. Боевого применения не было, но, тем не менее, они там есть: и С-400, и C-300B4. Авиационные средства и морские носители применяли такие средства поражения, которые в военных конфликтах Россией до этого не использовались. Например, крылатая ракета большой дальности «Калибр», авиационные средства поражения, современная высокоточная ракета класса «Воздух-поверхность». Ряд изделий, которые раньше применялись исключительно по своему предназначению, в Сирии расширили свой диапазон действия. Известно, например, что ракета берегового ракетного комплекса «Бастион» и противокорабельная ракета Х-35 удачно отработали по наземным целям на территории Сирии. Ну, и кое-что из того, что мы не видим, но тем не менее там находится: новейшие самолеты радио- и радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы А-50У, космические аппараты, в том числе и с оптико-электронной системой и средствами разведки», - рассказал Виктор Мураховский.

На вопрос же об использовании в Сирии «Красухи-4», наш собеседник решительно заявил, что в Сирии она не используется. У террористов нет соответствующих систем связи, а США (те самые «американские генералы») вместе со всем остальным миром борются против ИГИЛ*. С этой позицией в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) оказался солидарен и доктор военных наук, военный аналитик Константин Сивков:

«Зачем «Красуха» нужна в Сирии? «Красуха-4» используется для выполнения задач подавления крылатых ракет, работы радиолокационных станций, самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, тактической авиации и нарушения работы связи. Зачем «Красуха-4» нужна в Сирии — не знаю».

«Во-первых, Если применять «Красуху» для подавления работы американских радиолокационных станций самолетов тактической или палубной авиации, то последовали бы очень серьезные протесты по международной линии. У нас сейчас в Сирии организовано тесное взаимодействие с американскими военными, чтобы исключить возможность столкновения самолетов в воздухе. А применяя «Красуху», мы тем самым блокируем нормальную работу радиоэлектронных средств воздушных судов США, что резко повышает риск несанкционированного столкновения. Во-вторых, главным противником является ИГИЛ, не имеющий таких РЭС, которые надо было бы подавлять «Красухой». В-третьих, развертывание «Красухи» на территории Сирии влечет за собой риск того, что элементы комплекса могут попасть в руки противника, то есть риск утечки очень важной информации о технологии, определяющей эффективность системы. Поэтому и с этой точки зрения мы не должны были ее там развертывать» — объяснил Константин Сивков невозможность нахождения в Сирии системы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4».

* Организация запрещена на территории РФ.