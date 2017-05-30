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Москва, 30 мая. Россия намерена увеличить экспорт сельхозпродукции на 27 процентов, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Ткачев обратил внимание, что проект по поддержке экспорта агропромышленного комплекса является приоритетным, так как экспортеры сельхозпродукции могут получить поддержку сразу по нескольким направлениям. В качестве примеров он привел программы кредитования и компенсации логистических и транспортных расходов.

«Уверен, что реализация нашего приоритетного проекта (по поддержке агроэкспорта. — Прим. ФАН) позволит значительно расширить такую поддержку и к 2020 году увеличить поставки сельхозпродукции на внешние рынки на 27% — до 21,5 миллиарда долларов», — заявил глава Минсельхоза.

Ранее стало известно, что компания «Рособоронэкспорт» готовится предложить зарубежным клиентам новое стрелковое оружие, а также комплекты солдата будущего.