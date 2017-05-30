Яровая: ЕСПЧ превратился в суд нечестного права
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Москва, 30 мая. ЕСПЧ превратился в европейский политический суд нечестного права. Так считает заместитель председателя Государственной думы Российской Федерации Ирина Яровая.
Она указала на то, что процедуры обжалования в избирательном процессе в стране максимально доступны и прозрачны.
«Решения ЕСПЧ много раз использовались как инструмент давления на страны и недобросовестного вмешательства во внутреннюю политику государств», — подчеркнула политик.
Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал РФ выплатить 38 тысяч евро по делу о нарушениях во время парламентских выборов 2011 году.
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