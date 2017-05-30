Ребенок переломал ноги, провалившись в подвал заброшенного дома в Москве

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Москва, 30 мая. 12-летний мальчик тяжело пострадал, свалившись в подвал заброшенного здания на юго-востоке Москвы.

О ЧП на улице Юных Ленинцев сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, пострадавший вместе с друзьями играл неподалеку от этого дома. В какой-то момент он решил спрятаться от приятелей, забежал в здание и провалился в подвал на глубину три метра.

В результате ребенок сломал обе ноги. Сейчас на место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Они достают пострадавшего из подвала с помощью тросов и лебёдки, уточнил собеседник телеканала Life.

