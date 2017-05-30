Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Ребенок переломал ноги, провалившись в подвал заброшенного дома в Москве

Ребенок переломал ноги, провалившись в подвал заброшенного дома в Москве

17:33  30 Мая 2017
58

Ребенок переломал ноги, провалившись в подвал заброшенного дома в Москве

Москва, 30 мая. 12-летний мальчик тяжело пострадал, свалившись в подвал заброшенного здания на юго-востоке Москвы.
О ЧП на улице Юных Ленинцев сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, пострадавший вместе с друзьями играл неподалеку от этого дома. В какой-то момент он решил спрятаться от приятелей, забежал в здание и провалился в подвал на глубину три метра.

В результате ребенок сломал обе ноги. Сейчас на место ЧП прибыли сотрудники МЧС. Они достают пострадавшего из подвала с помощью тросов и лебёдки, уточнил собеседник телеканала Life.
 

Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть