«Мумий Тролль» станет хедлайнером «Алых парусов» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 30 мая. Хедлайнером концерта в рамках праздника для выпускников «Алые паруса» в Петербурге станет группа «Мумий Тролль». Об этом сообщили на «5 канале», который является организатором праздника.

Ежегодный праздник для выпускников начнется в 10 вечера 23 июня на Дворцовой площади. Сначала выпускников поздравят официальные лица, затем состоится яркое тетрализованное шоу, подробности которого пока держатся в строжайшем секрете. После этого выпускников ждет концерт с участием российских звезд, среди которых будут также «Серебро», «Сурганова и оркестр», Artic &Asti, Марсель, Макс Барских и Александр Панайотов. Ведущими праздника станут Иван Ургант и Даша Александрова.

Кульминационным моментом праздника, по традиции, станет появление бригантины под алыми парусами и фейерверк. Свето-пиротехническое шоу в акватории Невы начнется в 00.40.