Сирия сегодня: САА и «Хезболла» ударили по боевикам под Дамаском, атака на ИГ в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 30 мая. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудили подготовку предстоящих межсирийских переговоров в Астане, правительственные силы при поддержке отрядов «Хезболлы», иракских «Хашд аль-Шааби» и национальных сил обороны провели успешные операции в провинциях Дамаск и Хомс, 15 человек погибли от обстрелов ИГ* в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Успешное наступление САА на ИГ в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска при поддержке ВВС САР вступили в ожесточенные схватки с боевиками «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на окраинах города Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA. Сирийские военные успешно отразили атаки боевиков на армейские позиции вблизи газозаправочной станции на юге города. В результате были уничтожены 11 террористов.

Ранее сообщалось, что накануне ночью, боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и ИГИЛ произошли в районах Аль-Макабер, Панорамы и базы, где располагается 137-я бригада САА.

Кроме того, сирийские военные нанесли массированные артудары по линиям снабжения экстремистов и их базам в кварталах Ар-Рушдия, Аль-Хамидия и Аш-Шейх Ясин. В результате удачного наступления было нейтрализовано множество боевиков, уничтожены ряд укрытий и принадлежавшая ИГ техника.

Погибшие при обстрелах

За последние сутки 15 мирных жителей города Дейр эз-Зор погибли от обстрелов ИГИЛ, еще 52 человека получили ранения в кварталах Аль-Джура и Аль-Кусур, сообщает корреспондент агентства SANA. По данным агентства, большинство из погибших и пострадавших — женщины и дети.

Отмечается, что радикальные исламисты ИГ продолжали обстрелы кварталов до поздней ночи.

Директор городского управления здравоохранения Абдель-Наджиб Аль-Абед подчеркнул, что шесть человек находятся в критическом состоянии.

Наступление САА и союзных сил на позиции боевиков в Хомсе

Сирийские военные при поддержке нескольких подразделений иракских шиитских формирований «Хашд аль-Шааби» и Национальных сил обороны возобновили свои наступательные операции в юго-восточной сельской местности Хомс, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Военные нацелились на позиции групп вооруженной оппозиции Сирийской свободной армии (ССА) в регионе Бадия-Аль-Шам.

Под руководством 5-го корпуса бойцы САА и их союзники атаковали группировки ССА в районе Хелбы, к востоку от Аль-Улаянии.

Не имея возможности отбить надвигающиеся сирийские правительственные силы, вооруженная оппозиция была вынуждена выйти из района Хелбы фактически без боя.

Сирийские военные и «Хезболла» атаковали боевиков в провинции Дамаск

Военнослужащие армии Башара Асада совместно с отрядами «Хезболлы» провели мощный ракетный удар против группы вооруженных экстремистов в горах Каламун, расположенных в провинции Дамаск, сообщает Al-Masdar.

Согласно данным официального медиакрыла «Хезболлы», их силы и Сирийская арабская армия провели ракетные удары по боевикам, которые ехали в пригородах Фалеета возле ливанского пограничного перехода.

Подготовка «Астаны-5»

Главы РФ и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в телефонном разговоре обсудили подготовку пятого раунда межсирийских переговоров в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

* Организация запрещена на территории РФ.