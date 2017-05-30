Саакашвили публично унизили перед сторонниками, отогнав от дверей Минюста в Киеве

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Киев, 30 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не смог попасть на прием к министру юстиции Павлу Петренко, потому что двери учреждения захлопнули перед ним. При этом Саакашвили больше часа рассказывал полицейским и чиновникам Минюста, как он помогал революции Майдана. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Полицейские и солдаты нацгвардии выстроились цепью перед дверями здания министерства юстиции, опасаясь проникновения внутрь двух сотен разъяренных сторонников «Движение новых сил Михаила Саакашвили».

Сначала Михаил Саакашвили выступил перед сторонниками, и обвинил партию БПП и лично президента Петра Порошенко, что тот на стадии регистрации партий, которые могут создать конкуренцию Порошенко на выборах уже отнимает и распыляет голоса избирателей, создавая и регистрируя партии с аналогичными или похожими названиями.

Действительно, министерство юстиции отказалось регистрировать политическую партию под названием «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, однако зарегистрировало фейковый «Блок Михеила Саакашвили». Лидером этой партии указан некий Евгений Гофман, местом нахождения офиса партии — Киев, датой легализации (регистрации) — 22 января 2016 года.

Интересно, что о партиях-спойлерах говорила недавно Надежда Савченко и представители движения Наливайченко. Саакашвили обвинил лично Порошенко в сложившейся в Украине ситуации, когда против оппозиционных сил нынешний гарант конституции использует настолько шулерские, мошеннические методы. Кроме этого, Саакашвили посетовал, что украинские СМИ под давлением власти отказываются предоставлять ему эфирное время, не приглашают на телешоу. Ранее об аналогичных проблемах говорили на своих пресс-конференциях Юлия Тимошенко и Надежда Савченко.

Кроме Саакашвили на акции присутствовал народный депутат Верховной рады Юрий Деревянко, который в определенный момент попытался достать из своей машины автопокрышки как символ борьбы за свои права. Полиция попыталась ему помешать. После долгих препирательств под обещание не поджигать их, ему разрешили достать покрышки.

После серии гневных речей перед людьми было принято решение пройти к министру юстиции Петренко, чтобы тот объяснил, что происходит с перерегистациями партий и кто за этим стоит. Но полиция по команде перекрыла вход под гневные крики собравшихся.

Ранее бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе подтвердил, что на Украине зарегистрирована партия «Блок Михеила Саакашвили», не имеющая отношения к бывшему президенту Грузии. ПП «БМС» — политическая партия «Блок Михеила Саакашвили» — внесена в реестр политических партий под номером 1 453 007.

Самым известным скандалом с участием Саакашвили стал конфликт с главой МВД Украины Арсеном Аваковым на заседании Национального совета реформ. Аваков и Саакашвили начали спор из-за приватизации Одесского припортового завода. Саакашвили обвинил Авакова в коррумпированности, Аваков кинул в Саакашвили стакан, а бывший президент Грузии в ответ закричал: «Бе-бе-бе!» и «Я украинец!».