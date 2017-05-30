В МИД РФ рассказали о борьбе с «визовым геноцидом» крымчан в ЕС

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Москва, 30 мая. Практически на каждой встрече с представителями Евросоюза Россия поднимает вопрос о снятии визовых ограничений с жителей Крыма, заявил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков во время выступления в Общественной палате.

Мешков рассказал о «тяжелых боях», которые Россия ведет с Евросоюзом из-за визовых ограничений, которые наложили на Западе на крымчан.

«У нас практически не проходит ни одной встречи по линии ЕС, чтобы мы не ставили эту тему — прежде всего, этот визовой геноцид, который ввели против крымчан в Евросоюзе», — подчеркнул российский дипломат.

Ранее источники, близкие к руководству Европарламента, сообщили, что Евросоюз намерен пролонгировать антироссийские санкции, введенные после присоединения Крыма.