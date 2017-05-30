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Происшествия
Пензенский бизнесмен заказал киллерам супруга бывшей жены

Пензенский бизнесмен заказал киллерам супруга бывшей жены

17:39  30 Мая 2017
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Пензенский бизнесмен заказал киллерам супруга бывшей жены

Пенза, 30 мая. Владелец фирмы в Пензе обвиняется в подготовке заказного убийства мужа бывшей супруги. По версии следствия, обвиняемый предлагал посредникам расправиться с потерпевшим за 200 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что бизнесмен решил избавиться от мужа экс-супруги, с которой конфликтовал из-за общения с общим ребенком. Новый избранник женщины вступился за нее и избил отца ребенка, за что ранее привлекался к уголовной ответственности.

Злоумышленник нашел «киллеров», которые согласились на совершение преступления, а потом сдали заказчика полиции. В итоге убийство инсценировали, а бизнесмена задержали, передает РИА Новости со ссылкой на гособвинителя Дмитрия Дырдова.

Алексей Громов
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