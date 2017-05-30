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Эс-Сувейда, 30 мая. Проамериканская «Свободная сирийская армия» на юге Сирии находится в шатком положении, считают военные эксперты.

Международная коалиция во главе с США сделала ставку на то, что в провинции Эс-Сувейда удастся установить контроль оппозиционной «Свободной сирийской армии» при поддержке американского и британского спецназа. Удар ВВС коалиции по сирийскому военному конвою в районе Ат-Танф привел к тому, что командование ВС САР перебросило на юг Сирии дополнительные силы.

Пентагон решил вывести отряды специального назначения в Иорданию. Агентство «Аль-Масдар» сообщает, что группировка САА превышает по численности оппозиционеров, которые не пользуются поддержкой властей соседнего Ирака. «Свободная сирийская армия» осталась без помощи своих западных покровителей.