Алеппо: «Силы Тигра» ведут бои с ИГ на окраинах Масканы

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Маскана, 30 мая. Правительственные войска готовы полностью освободить от «Исламского государства»* восточную часть провинции Алеппо.

Элитная бригада «Силы Тигра» ведет перестрелки с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на окраинах Масканы, которая является последним оплотом «Халифата» на востоке от Алеппо, сообщает военный источник.

Боевики начали эвакуировать из города членов своих семей, когда «Тигры» подошли к Маскане на три километра. После освобождения города от террористов правительственные войска выйдут к границе провинции Ракка, в которой сейчас боевые действия ведут курдские ополченцы из состава «Сирийских демократических сил».

* Организация запрещена на территории РФ.