Аксенова оштрафовали за вывоз мусора под двери чиновников

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Судак, 30 мая. Главу Крыма Сергея Аксенова оштрафовали за вывоз мусора к домам чиновников, которые плохо работают.

«Докладываю вам, что был оштрафован. Со штрафом согласен», — заявил Аксенов на заседании крымского правительства. Сумму штрафа он называть не стал.

Ранее глава полуострова выразил готовность вывозить мусор под двери муниципалитетов, которые игнорируют свалки. В конце апреля активисты реализовали эту идею и вывезли к домам чиновников мусор. Ответственность за проведенную акцию Аксенов взял на себя.

В конце прошлого года незаконные свалки под Симферополем, Ялтой и в Бахчисарайском районе занимали 65 гектаров. Огромное количество мусора скопилось на полигонах твердых бытовых отходов.