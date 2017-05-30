СК РФ уточнил данные о жертвах урагана в Москве и Подмосковье

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Москва, 30 мая. Следственный комитет РФ уточнил данные по числу погибших от разгула стихии в Москве и области. По последней информации, жертвами стали 15 человек, десять из них погибли в Москве, еще пять человек - в Подмосковье, пострадали почти 200 человек.

В настоящее время сотрудники региональных ГСУ СК РФ продолжают устанавливать обстоятельства гибели людей 29 мая. «Погибшие различного возраста, среди них есть и несовершеннолетние. Пострадавшие находятся в различных медицинских учреждениях Москвы и области», — рассказали в ведомстве. В частности, в эти минуты врачи НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии под руководством Леонида Рошаля борются за жизнь маленьких девочки и мальчика, получивших черепно-мозговые травмы различной степени тяжести.

Сейчас следователи уже осмотрели ряд мест происшествий, опрашивают очевидцев, а также уточняют размер ущерба и степень вреда, причиненного здоровью всех пострадавших.

Ранее стало известно, что в московском ГСУ СК РФ создали штаб для установления причин и обстоятельств, повлекших гибель москвичей 29 мая.