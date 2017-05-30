Орловский епископ объяснил, зачем ему Land Сruiser с «красивыми номерами»

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Орел, 30 мая. В Интернет попала запись телефонного разговора, в котором, утверждают авторы публикации, епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий подробно объясняет, почему на его машине установлены «красивые» номера.

«Номера всегда владыке даны, потому что во всяких торжественных мероприятиях я участвую. Чтобы легче было подъехать владыке, потому что ГАИ знают эти номера и пропускают на торжественные мероприятия», — говорится в записи.

Toyota Land Cruiser V8, который оформлен на епископа, стал причиной разгоревшегося в СМИ скандала. На машине стоимостью в 6 млн рублей установлены «правительственные» номера. Внедорожник, говорит священнослужитель, подарен ему взамен его сломавшегося автомобиля, а дарителю он обошелся «всего» в 3 млн рублей, потому что куплен был по программе трейд-ин.