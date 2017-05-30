Путин отметил вклад Леонова в историю освоения космоса

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Москва, 30 мая. Российский лидер Владимир Путин поздравил сегодня дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова с днем рождения, которому исполнилось 84 года.

Сегодня первому человеку, вышедшему в открытый космос – Алексею Леонову исполняется 84 года. Также легендарный советский космонавт является членом первого в мире международного космического полета «Союз-Аполлон» (1975 год).«Вам — человеку поистине героической судьбы — довелось первому покорить открытый космос, внести выдающийся вклад в историю освоения Вселенной», — поздравил Леонова глава государства Владимир Путин в телеграмме.

Российский лидер также отметил, что закалка Леонова позволила ему заниматься общественной работой по сохранению и развитию традиций космонавтики. Напомним, что 12 апреля Владимир Путин и Алексей Леонов посмотрели в Кремле новую киноленту «Время первых».