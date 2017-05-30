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Спорт
Павлюченко стал игроком «Арарата»

Павлюченко стал игроком «Арарата»

17:35  30 Мая 2017
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Павлюченко стал игроком московского «Арарата»

Москва, 30 мая. Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко перешел из екатеринбургского «Урала» в московский клуб третьего дивизиона «Арарат».

«Сегодня 35-летний нападающий подписал соглашение с московским «Араратом» на один сезон, — сообщили в клубе. — Роман Анатольевич, добро пожаловать в клуб!»

Ранее Павлюченко выступал за московский «Спартак» и «Локомотив», «Урал», а также лондонский «Тоттэнхем». 23 мая стало известно, что футболист покидает «Урал» по семейным обстоятельствам. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня, сообщает Ura.ru.

Роман Павлюченко - игрок ФК «Арарат». Сегодня 35-летний нападающий подписал соглашение с московским «Араратом» на один ...

تم نشره بواسطة ‏‎FC Ararat Moscow‎‏ في 30 مايو، 2017

 

#павлюченко #арарат
Катерина Михайлиди
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