Павлюченко стал игроком «Арарата»

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Москва, 30 мая. Экс-нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко перешел из екатеринбургского «Урала» в московский клуб третьего дивизиона «Арарат».

«Сегодня 35-летний нападающий подписал соглашение с московским «Араратом» на один сезон, — сообщили в клубе. — Роман Анатольевич, добро пожаловать в клуб!»

Ранее Павлюченко выступал за московский «Спартак» и «Локомотив», «Урал», а также лондонский «Тоттэнхем». 23 мая стало известно, что футболист покидает «Урал» по семейным обстоятельствам. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня, сообщает Ura.ru.