Торжественный прием для участников ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

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Санкт-Петербург, 30 мая. Движение транспорта в центре Петербурга будет ограничено в связи с торжественным приемом для участников Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения вступят в силу 31 мая и будут действовать до 2 июня.

Так, с семи утра 31 мая по девяти утра 2 июня будет ограничено движение на набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта. Кроме того, весь день 1 июня — с шести утра и до полуночи — будет ограничено движение по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади.

Схемы ограничения и путей объезда можно найти на сайте комитета.