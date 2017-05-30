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Общество
Торжественный прием для участников ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

Торжественный прием для участников ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

17:30  30 Мая 2017
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Торжественный прием для участников ПМЭФ ограничит движение в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 30 мая. Движение транспорта в центре Петербурга будет ограничено в связи с торжественным приемом для участников Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения вступят в силу 31 мая и будут действовать до 2 июня. 

Так, с семи утра 31 мая по девяти утра 2 июня будет ограничено движение на набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта. Кроме того, весь день 1 июня — с шести утра и до полуночи — будет ограничено движение по проезду от Певческого моста до Дворцовой площади. 

Схемы ограничения и путей объезда можно найти на сайте комитета. 

#петербург
Владимир Багров
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