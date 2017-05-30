Студент-педофил изнасиловал девятилетнюю сестру в Татарстане

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Казань, 30 мая. Студент университета изнасиловал девятилетнюю школьницу в республике Татарстан. Как стало известно, против педофила возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

По информации правоохранительных органов, пострадавшая — младшая сестра парня, учащегося Казанского аграрного университета. Так, молодой человек совершил поступок насильственного характера по отношению к несовершеннолетней девочке, пока гостил дома у родителей. Малышка сразу же рассказала им о случившемся. Родители незамедлительно обратились в полицию. Студент был задержан и доставлен в отделение.

Напомним, ранее сообщалось, что безработный мужчина пытался изнасиловать ученицу восьмого класса в Петербурге.