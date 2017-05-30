Появился трейлер нового мультфильма о приключениях медвежонка Паддингтона

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Лондон. 30 мая. В Сети появился трейлер фильма «Приключения Паддингтона 2». Ролик опубликован на канале StudiocanalUK в YouTube.

Мировая премьера картины пройдет 9 ноября 2017 года. В центре сюжета — медвежонок по имени Паддингтон, который подрабатывает мойщиком стекол в британском городе.

Кроме медвежонка в фильме появятся Хью Грант («Ноттинг-Хилл»), Питер Капальди («Доктор Кто»), Брендан Глисон («Голгофа»). Самого Паддингтона озвучил Бен Уишоу («Парфюмер: История одного убийцы»). Режиссером картины стал Пол Кинг.

Первая часть фильма была показана в 2014 году. В основу ленты легло произведение английского писателя Майкла Бонда.