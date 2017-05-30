Иностранцы интегрируются в ЛНР: паспорта нарасхват

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Луганск, 30 мая. Учитывая тот факт, что в Народной милиции ЛНР служат не только жители территорий, подконтрольных республике, но и жители с украинских территорий, у многих из них позже появляется проблема с документами – например, истекает срок действия украинского паспорта. О борьбе с этой проблемой в эксклюзивном интервью ФАН рассказал Глава ЛНР Игорь Плотницкий.

«В Народной милиции служат не только коренные жители Донбасса, но и много антифашистов практически из всех регионов Украины. Более того, паспорта ЛНР получают по своему желанию граждане из самых разных государств. Насколько я помню, это Латвия, Литва, Сербия. Некоторые из них ради нашего отказываются от паспортов своих стран. Наверное, земля, которую они, рискуя жизнью, защищают от нового нацизма, за которую они проливали кровь – уже стала для них родным домом. Разумеется, военнослужащие Народной милиции получают паспорта в первую очередь», — рассказал он.

Отметим, что недавно один из членов Молодежного движения интернациональной дружбы, житель Конго, влился в жизнь Луганской народной республики, женившись на одной из луганчанок.

«Паспорта ЛНР получили многие известные в мире люди. Это народный артист СССР и России Иосиф Кобзон, американский спортсмен и психолог Джеф Монсон, певица Юлия Чичерина, телережиссер Александр Рогаткин. Кроме того, в этом году за паспортами обращаются и получают и рядовые, незнаменитые иностранцы, которые учатся или работают в Луганске», — добавил Плотницкий.

По мнению главы ЛНР, все эти факты говорят о том, что пока Киев пытается душить Донбасс нелепыми блокадами, люди доброй воли, независимо от гражданства, интересуются жизнью республики, помогают и налаживают сотрудничество с молодым государством.