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Общество
Цены на отдых в Турции показали рекордное падение

Цены на отдых в Турции показали рекордное падение

17:12  30 Мая 2017
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Цены на отдых в Турции показали рекордное падение
Москва, 30 мая. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала Турцию рекордсменом по снижению стоимости путевок для российских туристов. 

По словам исполнительного директора АТОР  Майи Ломидзе, в мае стоимость недельного тура с перелетом и системой «все включено» для одного отдыхающего составила десять тысяч рублей, а цена на тур для двоих — в 18-20 тысяч. «Летом цены повышаются до 15-20 тысяч рублей на человека. Никогда таким дешевым отдых в Турции еще не был», — отметила Ломидзе.

Кроме того, она уточнила, что сейчас Турция занимает второе место по популярности у собирающихся в летний отпуск россиян. 
На первом месте – курорты Сочи и Крыма. Третья  позиция досталась Греции, на четвертом месте— Испания, замыкает пятерку Кипр.

Ранее портал «Ура.ру» сообщал о задержке самолета с уральскими пассажирами, которые должны были вылететь из Турции в Екатеринбург.  Изначально прибытие самолета «ВИМ-Авиа» из Даламана планировалось на 17.05 по местному времени, однако теперь время отложили до 05.05. Представители аэропорта «Кольцово» объяснили задержку тем, что перевозчику потребовалось дополнительное время на подготовку воздушного судна.
 

Ярослава Замысловатова
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