ЛНР: ВСУ заминировали железнодорожную станцию в районе Золотого

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Луганск, 30 мая. Украинские силовики накануне заминировали железнодорожную станцию Горняцкая в районе Золотого, сообщили в МВД ЛНР.

Накануне на горячую линию МВД ЛНР поступил звонок от жителя города Горское, который сообщил, что вслед за мостами киевские силовики минируют железнодорожные станции. По словам мужчины, он стал свидетелем того, как бойцы ВСУ закладывали мины в окрестностях станции Горняцкая у Золотого.

По факту инцидента силовое ведомство Луганской республики проводит соответствующую проверку, информация также передана в Народную милицию и МГБ ЛНР. Напомним, ранее глава МВД республики Игорь Корнет говорил о том, что ведомство готово выплачивать вознаграждение о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.