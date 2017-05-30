Наполовину президент: Трамп предположил, что российские власти смеются над США

В Избранное

Скопировать

В одном из своих твитов президент США Дональд Трамп заявил, что российские чиновники, должно быть, смеются сейчас над США. Все же обвинения в сговоре с Россией, которые выдвигают в адрес его команды американские СМИ, становятся все смехотворней.

«Российские официальные лица, наверное, смеются над США из-за того, что средства подложной информации придумали такой неубедительный предлог для того, чтобы объяснить, почему демократы проиграли выборы», — пишет Трамп.

Профессор АВН Сергей Судаков, впрочем, считает, что самому Трампу сейчас должно быть не до смеха.

«Америка расколота по поводу истории с «влиянием России» на президентские выборы. Если мы посмотрим на избирательные кампании обеих партий, то увидим, что и они, так или иначе, строились на российской тематике. Трамп пытался показать, что готов пойти на сближение с Россией и выстраивать более правильную политику в отношении Москвы. Клинтон, напротив, говорила, что Россия является главным врагом, с которым невозможно выстраивать хоть сколько-нибудь дружеские отношения и который всячески пытается вмешаться во внутреннюю политику США. В итоге общество раскололось еще тогда», — заявил американист в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сейчас этот раскол стал еще глубже. Разделились уже не просто демократы и республиканцы, но люди, имеющие разные точки зрения на то, насколько американская политическая система эффективна и насколько она подвержена внешнему влиянию. Авторам фейковых новостей, о которых говорит Трамп, удалось склонить на свою сторону значительное число граждан США.

«На самом деле большое число американцев сейчас действительно верит в то, что Россия участвовала и вмешивалась в выборы 2016 года. Начиная с 60-х годов XX века, демократическая партия США очень активно взаимодействовала с основными американскими СМИ, вводила в их правление своих людей и, образно говоря, получила самый большой «пакет акций» в наиболее популярных массмедиа. В результате та «война», которую Трамп ведет сегодня с американскими СМИ, не утихает», — продолжает Судаков.

Как бы там президент США ни бравировал на своей страничке в Twitter, ситуация складывается для него не самым лучшим образом. Он может проводить сколько угодно разумную и успешную внутреннюю политику — вливать в экономику США деньги, создавать новые рабочие места — но продемократические СМИ всегда могут саботировать всякое его достижение, упоминая «российский фактор».

«Накал страстей не угасает. Он может пойти на спад только тогда, когда завершится специальное расследование Конгресса США. Для этого Джефф Сешнс должен назначить специального прокурора по расследованию «российского следа» на американских выборах и инициировать отдельное расследование по делу Майкла Флинна и его личных контактов с российскими чиновниками. Не следует забывать и о третьем фигуранте этой истории. Советник Трампа Джаред Кушнер также проходит по «российскому делу», — отмечает эксперт.

Трамп, как кажется, и сам начал понимать, что для него сейчас крайне выгодно ускорить расследование в Конгрессе.

«Недавно он сказал одну очень правильную вещь: «Чем быстрее расследование закончится, тем лучше нам». Трампу нужно выиграть это дело в суде. Тогда он действительно сможет сказать: «Посмотрите, ребята. Все ваши нападки — это просто фейковые новости. У нас есть реальные результаты, реальное судебное решение, мы оказались правы. В нашу политическую систему никто не вмешивался извне, моя победа — выбор наших граждан», — суммирует Судаков.

Конечно, всегда есть шанс, что специальный прокурор по «российскому делу» прислушается ко всем этим фейковым новостям и вынесет решение не в пользу Трампа. Тогда Трампу станет еще сложнее. «Такое решение фактически перечеркнет все четыре года его правления и сделает его лишь «наполовину» американским президентом», — поясняет американист. Тем не менее даже такое полное поражение будет не сильно хуже, чем то подвешенное положение, в котором Трамп находится сейчас.