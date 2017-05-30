Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Аваков пообещал расстреливать украинских полицейских за ДТП на новых машинах

Аваков пообещал расстреливать украинских полицейских за ДТП на новых машинах

18:24  30 Мая 2017
350

Аваков пообещал расстреливать украинских полицейских за ДТП на новых машинах

Киев, 30 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил расстрелять правоохранителей, которые устроят аварию на новых автомобилях Нацполиции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112».

По его словам, Нацполиция получила электромобили Mitsubishi Outlander со скидкой, однако они все равно обошлись недешево. Также глава ведомства пообещал, что полицейским придется «трижды сдать экзамен» на вождение, прежде чем сесть за руль новых машин.

Аваков пообещал расстреливать украинских полицейских за ДТП на новых машинах

«Мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию»,  — заявил Аваков.

Добавим, ранее глава МВД Украины уволил полицейских после рассмотрения дела по провокациям в Днепре. Там во время празднования Дня Победы произошла потасовка, в которой пострадали шесть полицейских и восемь участников мероприятия.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть