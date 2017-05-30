Аваков пообещал расстреливать украинских полицейских за ДТП на новых машинах

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Киев, 30 мая. Глава МВД Украины Арсен Аваков пригрозил расстрелять правоохранителей, которые устроят аварию на новых автомобилях Нацполиции. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112».

По его словам, Нацполиция получила электромобили Mitsubishi Outlander со скидкой, однако они все равно обошлись недешево. Также глава ведомства пообещал, что полицейским придется «трижды сдать экзамен» на вождение, прежде чем сесть за руль новых машин.

«Мы договорились первых трех расстрелять, кто попадет в аварию», — заявил Аваков.

Добавим, ранее глава МВД Украины уволил полицейских после рассмотрения дела по провокациям в Днепре. Там во время празднования Дня Победы произошла потасовка, в которой пострадали шесть полицейских и восемь участников мероприятия.