Военные ЗВО помогли ликвидировать последствия урагана в Москве

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Москва, 30 мая. Военнослужащие Семеновского полка были задействованы в ликвидации последствий мощного урагана в Москве. Об этом рассказали официальные представители Западного военного округа (ЗВО).

«В парке Даниловского района Москвы «семеновцы» совместно с аварийными бригадами комплекса городского хозяйства разобрали завалы, распилили и убрали десятки деревьев», — указано в заявлении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о том, что в ночь с 31 мая на 1 июня в российской столице ожидается повторение урагана.