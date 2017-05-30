Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Военные ЗВО помогли ликвидировать последствия урагана в Москве

Военные ЗВО помогли ликвидировать последствия урагана в Москве

17:20  30 Мая 2017
177

Военные ЗВО помогли ликвидировать последствия урагана в Москве

Москва, 30 мая. Военнослужащие Семеновского полка были задействованы в ликвидации последствий мощного урагана в Москве. Об этом рассказали официальные представители Западного военного округа (ЗВО).

«В парке Даниловского района Москвы «семеновцы» совместно с аварийными бригадами комплекса городского хозяйства разобрали завалы, распилили и убрали десятки деревьев», — указано в заявлении.

Напомним, ранее синоптики предупредили о том, что в ночь с 31 мая на 1 июня в российской столице ожидается повторение урагана.

#москва #зв
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть