Сообщившая о бомбардировке Хиросимы японка скончалась от рака на 87-м году жизни

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Токио, 30 мая. Японка Ёсиэ Ока, которая первой рассказала военным о сброшенной на Хиросиму атомной бомбе, скончалась от злокачественной лимфомы в возрасте 86 лет.

В августе 1945 года ВВС США сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки, в результате чего в Хиросиме погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.

По данным телеканала NHK, женщина умерла еще 19 мая, однако известно об этом стало только сейчас. На момент бомбардировки ей было 14 лет. Позже Ёсиэ Ока публично рассказывала об ужасных последствиях атомного взрыва, сообщает «Ридус».