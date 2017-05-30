СБУ хочет закрыть монастырь в Донбассе за надпись «ЛНР»

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Луганск, 30 мая. Служба безопасности Украины обещает закрыть православный монастырь в Старобельске за появившуюся на его стене надпись «ЛНР». Об этом сообщает Центр по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

По данным ведомства, 21 мая на стене Старобельского Свято-Скорбященского женского монастыря была обнаружена надпись «ЛНР».

«Прихожане и жители города сначала приняли этот факт с воодушевлением. Однако вскоре по личному указанию и под присмотром главы Старобельской райгосадминистрации Гарькавого надпись была закрашена. Также чиновник сделал выговор руководству монастыря за «плохой контроль» паствы», — рассказали в МВД ЛНР.

Позднее к руководству монастыря прибыли сотрудники СБУ, которые пригрозили, что если подобные инциденты будут повторяться, то украинские власти закроют монастырь.