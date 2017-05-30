Курды подготовили 600 бойцов для штурма Ракки

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Ракка, 30 мая. Курды усиливают группировку войск для штурма столицы провинции Ракка.

Курдские формирования, входящие в состав «Сирийских демократических сил», понесли серьезные потери во время боев в провинции Ракка, сообщает источник в САР. Поредевшие подразделения срочно пополняются новобранцами. Стало известно, что накануне группа из 600 бойцов закончила подготовку и была направлена в войска.

Отмечается, что курдским ополченцам удалось отбить у террористов три объекта, которые расположены на стратегически важной магистрали М4, ведущей в Ракку. В районе города Табка «Сирийские демократические силы» зачистили от боевиков три населенных пункта.