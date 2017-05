Ближневосточный рассвет: молодые предприниматели готовятся восстанавливать Сирию

В Избранное

Скопировать

Программа развития предпринимательства в Ливане тренирует новое поколение сирийских бизнесменов. Федеральное агентство новостей представляет перевод «Young entrepreneurs in Syria: 'they'll rebuild what the war has destroyed» («Молодые предприниматели в Сирии: Они восстановят то, что было разрушено войной»), опубликованной на информационном портале The Guardian. Автор статьи — Эмма Шеппард (Emma Sheppard).

Это похоже на любой другой тренинг стартапов. 13 команд нервно болтают между собой в ожидании Дании Исмаил, директора Jusoor. Но эти предприниматели — из Сирии, и многим из них очень дорого стоило попасть в Ливан, чтобы принять участие в этом тренинге.

«У нас был участник из Алеппо, и ему потребовалось 26 часов, чтобы добраться до Бейрута, — говорит Исмаил. — Обычно эта поездка занимает шесть часов. Он сел в автобус, который съехал с дороги, потому что боевики ИГ* (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) стреляли по машине. Это было большое приключение, но он доехал».

Эйяд Аль-Шами говорит, что его поездка на такси из Дамаска был менее насыщенной событиями. В 25 лет он — соучредитель Mujeeb, платформы искусственного интеллекта, которая создает чатботов на арабском языке.

«У всех нас есть знания в области технологий, — говорит он. — Мы просто не знаем, как продать идею, создать продукт и как проводить маркетинг. Jusoor открыл нам глаза и научил создавать то, что может быть успешным на рынке».

Jusoor является НПО, которым владеют сирийские эмигранты. Компания предлагает стипендии, образование и инициативы в области развития карьеры для сирийцев с 2011 года. Уже третий год организаторы запускают программу развития предпринимательства, которая включает в себя двухнедельный тренинг и конкурс проектов в Бейруте, а также бизнес-наставничество. Команда успела поработать с сотней человек и рассмотрела более 700 заявок. Большинство из учредителей (60–70%) по-прежнему находятся в Сирии, в то время как другие бежали в Турцию, Ливан, Египет и Европу.

Около 5 млн человек нашли убежище за пределами страны. Но 18 млн человек все еще живут в Сирии, среди бедности и безработицы. Как показал недавний отчет, среди тех, кто не может найти работу, растет предпринимательский дух. Исследователи опросили 268 человек в течение 12 месяцев и обнаружили заметное увеличение количества людей, работающих над идеей стартапа в 2015 году (65,8%) по сравнению с предыдущим годом (52,2%). Цифры особенно показательные, если посмотреть на изменение среди прекрасного пола: теперь женщины-предприниматели составляют 22,4%, в то время как в 2009 году эта цифра была 4,4%.

«В Сирии есть предприниматели, как и везде», — говорит Ахмад Суфьян Байрам, автор доклада. Он региональный менеджер в Techstars и социальный предприниматель, который помогал организовывать Startup Weekend в Дамаске с 2014 года.

«Что касается большинства женщин, они начинают малый бизнес, чтобы прокормить свои семьи, делают что-то своими руками. Например, украшения или домашнюю одежду. Другие занимаются фрилансом, в частности переводами», — рассказал Байрам.

Исмаил делит свое время между Лос-Анджелесом и Дубаем, где она работает в бизнесе организации мероприятий. По ее словам, прогресс сирийских учредителей очень вдохновляющий.

«Хотя регион растет в плане предпринимательства и инвестиций, Сирия отстает, потому что пребывает в состоянии войны. Наша миссия состоит в том, чтобы ускорить развитие, чтобы они могли стоять перед инвестором и не чувствовать себя хуже, чем стартаперы из Иордании или Ливана. Это потрясающе — видеть эту трансформацию», — говорит Исмаил.

В целом, в Сирии всегда были высокие предпринимательские амбиции. Самые последние данные глобального мониторинга предпринимательства показывают, что в 2009 году 54% граждан Сирии имели предпринимательские намерения и 88% считали это неплохим карьерным выбором. Для сравнения, в 2016 году в Великобритании 9% населения имели предпринимательские планы, 58% рассматривали это как хороший карьерный путь. Сейчас такие инициативы, как Jusoor, Startup Weekend и фонд инноваций ЮНФПА, стремятся поддержать эти стремления.

Уникальные сложности

Мажд Хавам запустил свою предпринимательскую летнюю школу в 2014 году и принял участие в тренинге Jusoor в том же году. Он также участвовал в Startup Weekend в Дамаске и организовал молодежный вариант для 80 подростков от 13 до 18 лет в 2016 году. Он говорит, что посещение Jusoor изменило его жизнь, поскольку до этого он никогда серьезно не рассматривал возможность создать свою собственную компанию.

В докладе Байрама выделяется 10 основных проблем, которые ограничивают возможности предпринимателей в Сирии. Помимо нестабильности и политической неопределенности, владельцы бизнеса сталкиваются с плохой инфраструктурой и ограничениями на передвижение людей и товаров, ограничениями оплаты (все электронные способы оплаты, включая PayPal, VISA и MasterCard, запрещены), сокращением рынка, отсутствием финансовой поддержки и инвестиций. Кроме того, есть недостаток образования в сфере предпринимательства. Но есть и положительные стороны: затраты на стартапы относительно невелики, и есть квалифицированные люди, ищущие работу. Современные технологии (когда они доступны), также стали крупным фактором в развитии стартап-сообщества.

Также в Дамаске Лин Дарвиш стала соучредителем Remmaz в ноябре 2015 года. После изучения информатики и запуска небольших мастерских по веб-разработке для местной НПО Wikilogia, 23-летняя девушка и соучредитель ее бизнеса Мухаммад Султан организовали веб-платформу и приложение для обучения кодировке по-арабски. Приблизительно 8 тысяч студентов уже пошли на первый курс. Она получила грант в размере 3 тысяч долларов из инновационного фонда ЮНФПА и поделила главный приз в размере 15 тысяч доллларов с другой компанией на конкурсе Jusoor в 2016 году.

Она говорит, что неопределенность в стране предоставляет большие возможности, особенно для молодежи. «Крупные компании закрываются, появляются новые потребности. Многие проблемы, стоящие перед нашим сообществом, очень хорошо известны молодежи. Это отличная возможность создать небольшие, легкие и умные решения, которые стоят меньше. Мы развиваем их, используя свои собственные инструменты. Сегодня у каждого есть шанс узнать все, что они хотят, благодаря Интернету и революции открытых ресурсов», — добавила девушка.

Это вдохновляющая история перед лицом невзгод, последствия которых были разрушительными для многих. Аль-Шами заметно расстроился, когда его спросили, как война затронула его жизнь в качестве предпринимателя.

«Это трудно. Ты пытаешься быть успешным, но ты знаешь, что некоторые люди живут под огнем каждый день. Мы пытаемся сделать все возможное. Не для себя — поверьте, не для себя — а для всех нас. Это не для того, чтобы создать новый Google. Но я хочу существовать. Я хочу сделать что-то», — заявил он.

Хавам твердо нацелен на потенциал следующего поколения. Он планирует возобновить в этом году свою летнюю школу и говорит, что будет продолжать делать Startup Weekend для молодежи, пока на него будет спрос.

«Эти молодые люди — будущее Сирии. Именно они будут восстанавливать то, что уничтожила война. Они показывают, что время и возраст не имеют значения: если вы на что-то настроились, вы можете сделать то, что вам иногда кажется невозможным», — говорит он.

Дарвиш соглашается. Она не удивлена, что в Сирии растет предпринимательский дух. «Люди хотят изменить ситуацию», — заключила она.

* Организация запрещена на территории РФ.