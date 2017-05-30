Плотницкий сравнил условия в украинском плену с концлагерями Гитлера

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Луганск, 30 мая. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий опроверг сообщения украинских СМИ о том, что пленные ополченцы и насильно удерживаемые граждане ЛНР якобы сами не хотят возвращаться домой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителя ЛНР, в очередной раз на заседании контактной группы в Минске украинские представители нагло лгали мировой общественности о том, что уже была проведена процедура верификации пленных, и они не изъявляют желания возвращаться домой. Плотницкий констатировал, что это не так.

«Ни нашим представителям, ни родственникам не дают увидеться с пленными, которые удерживаются на подконтрольной Киеву стороне. Им не разрешают звонить домой, во многих случаях утаивается информация, где они содержатся, каково их состояние, и какая помощь им требуется. Очевидно, Киеву есть что скрывать», – рассуждает Плотницкий.

По мнению главы республики, такое отношение к пленным, среди которых немало стариков и сугубо гражданских лиц, напоминает порядки гитлеровского концлагеря.

«Киев относится к людям, как к пешкам на шахматной доске: поиграли в политический пиар, побили, сбросили с доски и забыли», — считает он.

Плотницкий пообещал, что республика не откажется и не бросит в беде ни одного своего пленного, ни одного метра территории, где проводился референдум.

«Всех и все вернем и восстановим!» — пообещал он.

Ранее глава ЛНР рассказал о тонкостях интеграции Донбасса в правовое поле России.