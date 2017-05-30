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Общество
Хакера Никулина во вторник экстрадируют в Россию или США

Хакера Никулина во вторник экстрадируют в Россию или США

16:59  30 Мая 2017
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Хакера Никулина во вторник экстрадируют в Россию или США

Прага, 30 мая. Согласно постановлению чешского суда, во вторник гражданин России Евгений Никулин будет экстрадирован либо в США, где его обвиняют во взломе социальных сетей, включая LinkedIn, либо в Россию, где его обвиняют в киберпреступлении меньшей тяжести — кибер-воровстве. 

Россиянин был арестован 5 октября в Праге чешскими правоохранителями совместно с сотрудниками ФБР. И российская, и американская сторона требуют экстрадиции хакера, сообщает Reuters.

После рассмотрения всех апелляционных жалоб, окончательно решить судьбу Никулина (в частности, в какую страну его вышлют) предстоит министру юстиции Роберту Пеликану. 

#россия #сша #чехия
Владимир Багров
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