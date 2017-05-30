Ракка: курды провели операцию против ИГИЛ к югу от Табки

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Табка, 30 мая. Отряды курдского ополчения освободили от «Исламского государства» три населенных пункта в провинции Ракка.

Сирийские источники сообщили, что подразделениям «Сирийских демократических сил» удалось установить контроль в трех деревнях, практически не встречая сопротивления. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) отвлечены наступлением правительственных войск Сирии в районе города Маскана.

Курдские отряды освободили от боевиков железнодорожный вокзал к востоку от города Табка, комплекс промышленных зданий и зерновые элеваторы. «Сирийские демократические силы» намерены в ближайшее время освободить столицу провинции Ракка.

Ранее агентство «Утро.ру» сообщило, что Вашингтон поспешно объявил о победе над «Исламским государством»*.

* Организация запрещена на территории РФ.