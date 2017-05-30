Макрон заверил сирийскую оппозицию в поддержке

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Париж, 30 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с главой сирийской оппозиции Риадом Хиджабом, подтвердив свою поддержку оппозиции, неофициальная встреча состоялась на фоне попытки французского лидера пересмотреть политику Парижа в отношении военного конфликта в Сирии, передает Reuters.

Сегодня во Франции состоялась неофициальная встреча французского лидера Эммануэля Макрона и делегации сирийской оппозиции из Эр-Рияда во главе с Риадом Хиджабом. «Президент Франции говорил о своей личной приверженности делу Сирии и его поддержке сирийской оппозиции в связи с политическим переходом», — говорится в заявлении администрации Макрона.