Россия и Япония обсудят вопросы совместной хозяйственной деятельности на Курилах

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Москва, 30 мая. Заместители министров иностранных дел России и Японии обсудят вопросы совместной деятельности на Курилах до встречи глав двух государств на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Игорь Моргулов.

Как уточнил Моргулов, встреча по обсуждению совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курилах состоится до Восточного экономического форума. Актуальные вопросы обсудят заместители министров иностранных дел стран.

«Мы будем отбирать проекты, которые, по мнению сторон, пригодны для совместной хозяйственной деятельности», — уточнил Моргулов.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что РФ организует поездку японских чиновников и бизнесменов на Южные Курилы для изучения конкретных возможностей взаимодействия.