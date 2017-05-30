Плотницкий: Украину ждет полный распад, который не будет мирным

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Луганск, 30 мая. Глава ЛНР Игорь Плотницкий прокомментировал военную обстановку на линии разграничения в эксклюзивном интервью для ФАН.

В интервью глава республики обратил внимание на то, что инициаторами и провокаторами обстрелов часто становятся неконтролируемые и неадекватные вооруженные «активисты» и «криминальные ветераны» карательных батальонов.

«Это большая проблема для нас, но и для Украины тоже. Ведь, по сути, деятельность всех этих «секторов» («Правый сектор»* экстремистская организация, запрещена в РФ прим. ФАН) и «гражданских корпусов» противоречит даже нынешним киевским законам. Более того, они угрожают не только жителям отдельных регионов, но и самому существованию украинского государства. Они могут сорвать любое перемирие, любой международно-признанный договор», — рассуждает Плотницкий.

Он отметил, что «вся эта ядовитая каша была заварена на Майдане»: бессилие власти по отношению к вооруженным нацистским группировкам ставит под сомнение дееспособность и легитимность всего киевского режима.

«Единственный реальный шанс для сохранения, или даже, пожалуй, выживания Украины – это ее тотальная денацификация, удаление нацистской идеологии и ее носителей из всех сфер общественной жизни и государственных структур. Денацификацию придется проводить под международным контролем, как в 1945 году в Германии. Без этого Украина неминуемо распадется. И этот распад вряд ли получится мирным», – подытожил глава ЛНР.

* Организация запрещена на территории РФ.