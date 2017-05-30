Ученые предупреждают: Блюда в фольге опасны для здоровья

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Вашингтон, 30 мая. Блюда, приготовленные в фольге, опасны для человеческой жизни, заявили американские специалисты.

Ученые из США обратили внимание, что при приготовлении пищи в фольге в продукте увеличивается содержание алюминия. Они констатировали, что такие блюда опасны для здоровья человека: они могут стать причиной появления синдрома Альцгеймера, анемии, цистита, а также поражений костной системы, почек и печени.

Они пояснили, что количество вредных соединений алюминия увеличивается в зависимости от температуры приготовления продуктов. Кроме того, содержание алюминия растет при добавлении в блюдо специй и лимонной кислоты.

Ранее ученые из университета Барселоны заявили, что оливки помогают организму человека противостоять онкологическим заболеваниям.